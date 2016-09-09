Кличко: Організатори «Євробачення» мають відзвітувати про використання коштів

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Фото: eurovision.ua Сцена «Євробачення»

Мер Києва пояснив, що обов’язком влади було перерахувати кошти для конкурсу

Про використання коштів на підготовку до «Євробачення» мають звітувати організатори конкурсу. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Я знаю, що зараз є питання стосовно витрачених коштів. Прем’єр-міністр озвучив його. Хочу ще раз підкреслити, що місто взяло на себе зобов’язання перерахувати 200 млн грн організаторам, які мають бути відповідальними за те, як ці кошти витрачені», - наголосив мер.

Віталій Кличко зауважив, що в ключі підготовки до «Євробачення» столиця відповідала за інфраструктуру, наведення ладу в місті. «Ми це все повністю виконали, - підкреслив міський голова. - Хочу подякувати всім, хто вклав свій час та енергію, аби це свято відбулося».

Кличко зазначив, що найголовніше – аби задоволені були кияни. «Люди, які живуть на Лівобережній, дуже позитивно оцінюють, як ми відремонтували територію. І як змінилися вулиці навколо МВЦ. Те, що було, і те, що є сьогодні, – дві великі різниці. Я особисто перевіряв і ремонт у метро, і благоустрій території, і у мене питань немає. Усе зроблено на найвищому рівні. Наші комунальники працювали 24 години на добу», - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, прем'єр Володимир Гройсман має намір перевірити, чи були незаконні розтрати держкоштів, виділених на проведення в Україні «Євробачення». Раніше повідомлялося, що Національна суспільна телерадіокомпанія України замовила трьох відомих українських співачок на фінальну частину «Євробачення» на 1,58 млн. грн.

Найдорожче коштував виступ Джамали: 986 тис грн. отримає ФОП Джамаладінова Сусана Амінівна. ФОП Лижичко Руслана Степанівна отримала 394 тис грн. за виступ Руслани, яка вигравала «Євробачення» у 2004 році.