Кличко «переміг» МАФи, тепер взявся за білборди

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Кличко оглянув рекламні конструкції на Хрещатику

У Києві вводяться нові правила розміщення зовнішньої реклами

Нові правила розміщення зовнішньої реклами, які київська влада розробила за участю громади та представників бізнесу, допоможуть очистити місто від значної кількості рекламних конструкцій, зробити столицю більш привабливою та безпечною, а також забезпечити рівний доступ до ринку всім учасникам рекламного бізнесу. Про це під час наради щодо нових правил розміщення рекламних конструкцій заявив київський міський голова Віталій Кличко.

Під час наради Кличко оглянув рекламні конструкції на Хрещатику та поспілкувався з представниками рекламного бізнесу. «Ми чули багато критики щодо хаотичного розміщення реклами в місті, що білборди та сітілайти часто закривають світлофори, обмежують поле зору водіїв, закривають історичні будівлі. В європейських країнах правила розміщення реклами чіткі та зрозумілі, і там реклама не перевантажує вулиці і не псує їх зовнішній вигляд, - зазначив мер Києва. - Сьогодні я поспілкувався з представниками рекламної галузі столиці, і вони запевнили мене, що готові власними силами демонтувати рекламні носії – перші рекламні площі почнуть демонтувати на Хрещатику вже сьогодні ввечері».

Далі, як розповів заступника голови КМДА Олексій Резніков, значна кількість рекламних конструкцій зникне з Європейської площі, Володимирського узвозу, вул. Сагайдачного, Паркової алеї та інших центральних вулиць міста. «Ми зменшимо кількість зовнішньої реклами на 75%, і учасники ринку готові до цього – ми знайшли порозуміння і разом з ними розробили нові правила розміщення зовнішньої реклами у місті», - підкреслив Резніков.

Кличко також зазначив, що завдання міської влади – надати всім учасникам рекламного ринку столиці можливість працювати за єдиними правилами, прозоро та ефективно. «Завдяки новим правилам, які вже ухвалила Київрада, всі оператори ринку отримують рівний конкурентний доступ до сфери зовнішньої реклами. До того ж, рекламні конструкції матимуть більш привабливий вигляд, не заважатимуть водіям та не псуватимуть зовнішній вигляд столиці. І це стосується не лише центру міста, а й транспортних магістралей, житлових кварталів та віддалених районів міста», - наголосив Кличко.

За новими правилами розміщення зовнішньої реклами збільшується кількість нульових зон, де рекламних засобів не буде взагалі; приділено особливу увагу безпеці пішоходів і водіїв у виборі місць встановлення рекламних конструкцій; рекламними площами стануть елементи благоустрою міста – лави, урни тощо - і вони будуть встановлені, в тому числі, за рахунок операторів рекламного ринку.

Як відомо, раніше Кличко заявляв, що 2017 році завершить багаторічну війну з МАФами (тимчасовими спорудами торговельного призначення).

Читайте про це в матеріалі «Главкома» Гібридна війна з кіосками. Феномен Києва