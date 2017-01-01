Кличко під Шулявським мостом зробив заяву

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У Кличка вже є пропозиції щодо ремонту Шулявського мосту

Міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

«Аварійним він визнаний не був», - заявив Віталій Кличко.

Він також додав: «Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - це те, що були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, де була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації».

Мер Києва також зазначив, що доти, доки не буде досліджено міст, рух по ньому буде заборонено.

«У нас вже є пропозиції щодо ремонту цього мосту», - додав градоначальник.

Віталій Кличко також зазначив, що обвалення моста тільки прискорить дії мерії Києва, спрямовані на реконструкцію шляхопроводу.

Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі.

Джерело: 112 Україна