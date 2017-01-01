Кличко: Подільсько-Воскресенський міст можна добудувати за 350 млн євро

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Подільський мостовий перехід

За словами мера столиці, у саме таку суму оцінили вартість робіт німецькі фахівці

Експертиза, проведена німецькими фахівцями, показала, що Подільсько-Воскресенський міст знаходиться в непоганому стані, а вартість добудови складе близько 350 млн євро. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ», йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

«Це був перший візит міністра транспортної інфраструктури Німеччини Олександра Добриндта в Київ. Він оглянув міст і передав результати експертної оцінки, яку зробила німецька сторона. Нагадаю, що німці раніше виділили 200 тис євро для здійснення цієї експертизи», - сказав Кличко.

За словами міського голови, протягом наступних декількох місяців за сприяння німецької сторони відбудуться зустрічі з потенційними інвесторами.

«Ми будемо робити все, щоб залучити гроші для добудови мосту. Якщо зараз ми не будемо інвестувати, сума може збільшитися. Тому ми залучатимемо гроші інвесторів, щоб за моєї каденції запустити міст», - наголосив Віталій Кличко.

Міський голова підкреслив, що співпраця з Німеччиною не обмежується лише проектом завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Нагадаємо, Подільський мостовий перехід споруджується в Києві через річку Дніпро і має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будується з 1993 року, дата відкриття багато разів відкладалася.