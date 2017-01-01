Кличко похвалився: квитків на 90-тисячний Вемблі, де пройде бій за участю його брата, давно немає

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Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка, ніж на його суперника

Майбутній бій Володимира Кличка проти британця Ентоні Джошуа спричинив великий ажіотаж у Великобританії.

Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук написав мер Києва Віталій Кличко.