Кличко похвалився: квитків на 90-тисячний Вемблі, де пройде бій за участю його брата, давно немає
- Вчора, 23:45
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Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка, ніж на його суперника
«До бою два дні. Володя бадьорий і рішучий. Такої інтриги і дискусій серед вболівальників, які я чую в Лондоні, ще не було!» - наголосив він.
Віталій Кличко додав, що вперше за 12 років ставки на перемогу брата нижчі, ніж на його суперника. «Тим цікавішим і захопливішим буде поєдинок. Квитків на 90-тисячний Вемблі давно немає. Але, знаю, багато вболівальників з України приїдуть підтримати Володю. І ще більше - триматимуть кулаки, дивлячись трансляцію по телебаченню. Розраховуємо тільки на перемогу!» - написав Віталій Кличко.
Нагадаємо, бій Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Уемблі». В цьому поєдинку розіграють чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO та WBA.