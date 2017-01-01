Кличко показав, як вперше приготував паску власноруч

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За допомогою кондитерів мер Києва замісив тісто, а після випікання прикрасив паски

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців зі святом Воскресіння Христового. Відеоролик з привітанням Кличко розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Свято Воскресіння Господнього – це день добра і справедливості. День світлих думок і великої віри. Це - радість єднання з близькими і рідними. Свято незмінних традицій», - зазначив Віталій Кличко.

Мер розповів, що у дитинстві в їх родині паски на Великдень випікала бабуся, а цього року він вирішив спробувати приготувати паску власноруч.

«Коли ми з братом були маленькими, в нашій родині паски завжди пекла бабуся. І це був справжній ритуал, це було диво для нас. Пройшло багато років, і я вирішив долучитися до цього таїнства - навчитися пекти Паску. Звичайно, за допомогою фахівців цієї справи. Мої рідні здивуються, що я це зробив», - зазначив Кличко.

За допомогою кондитерів мер Києва замісив тісто, а після випікання прикрасив паски.

Також Кличко відвідав Фестиваль писанок на Софійській площі та поспілкувався там з киянами.

«Щиро вітаю вас зі Святом Воскресіння Господнього! Коли у нас світлі думки, на нашому боці правда і віра, - ми перемагаємо, як би не було складно. Я бажаю вам миру, родинного затишку і гідних вчинків. З вірою в себе, в свою країну, з добром у серці! Христос Воскрес! Добро завжди перемагає! Із світлим святом вас!» – привітав українців Віталій Кличко.