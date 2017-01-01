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    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг

    • Сьогодні, 14:27
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    Віталій Кличко оглядає ремонт доріг
    Віталій Кличко оглядає ремонт доріг

    Цього року столична влада взяла на себе завдання відремонтувати 300 км доріг

    Цього року у Києві планують капітально відремонтувати понад 100 доріг. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної інспекції ремонту столичних доріг.

    Спочатку мер Києва відвідав вулицю Набережно-Корчуватську у Голосіївському районі, на якій триває капітальний ремонт дорожнього покриття. «Останній капітальний ремонт на цій вулиці відбувався у 1958 році! Тобто майже 60 років тому, тоді як експлуатація асфальтного покриття - 8-10 років, після чого асфальт потрібно перекладати. Ми сьогодні робимо капітальний ремонт доріг, які не перекладалися десятками років. Минулого року ми відремонтували 200 км доріг у Києві. Цього року взяли на себе завдання відремонтувати 300 км. І роботи вже розпочалися», - зазначив Кличко.

    Станом на сьогодні на вулиці Набережно-Корчуватській влаштовано нову основу дорожнього покриття і частково влаштовано два нижні шари асфальтобетонного покриття на проїжджій частині (їх буде три), встановлено 25 опор зовнішнього освітлення і новий бортовий камінь. Тривають роботи з облаштування заїздів для громадського транспорту та основи покриття на тротуарах. Планується завершити ремонт у липні 2017 року.

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    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг
    Кличко пообіцяв цього року відремонтувати понад 100 доріг

    Мешканці будинків, що розташовані по вулиці Набережно-Корчуватській, також звернулися до мера з проханням відремонтувати асфальтне покриття у міжквартальних проїздах. Кличко дав доручення вирішити це питання і знайти можливість зробити ремонт у дворах. 

    Після цього мер оглянув роботи на шляхопроводі на проспекті Науки, які тривають з вересня 2016 року. Кличко відзначив, що востаннє цей шляхопровід ремонтували у 1989 році. 

    Столичний голова розповів, що у 2016 році тут здійснили роботи з влаштування плити проїжджої частини, гідроізоляції та покриття з гусасфальту, конструкцій тротуару, замінено деформаційний шов та встановлено колесовідбійну стрічку та перильне огородження на одній половині шляхопроводу. З початку 2017 року виконано роботи з розбирання бетонної плити проїжджої частини, тротуарних блоків і перильної огорожі. Зараз тривають роботи на другій половині шляхопроводу.

    Київський міський голова відзначив, що оновлений шляхопровід планують ввести в експлуатацію до 1 вересня 2017 року.

    «Ми вкладаємо гроші в ремонт доріг, працюємо 24 години на добу. Але не можемо зробити все одномоментно, бо кошти в дороги й інфраструктуру не вкладалися десятками років, об'єкти руйнувалися, тому перебувають в такому поганому стані. Можу сказати, що минулого року ми зробили капітальний ремонт дорожнього покриття на 84-ох вулицях. Цього року плануємо відремонтувати понад 100 доріг», - наголосив Кличко.

    Він відзначив, що зараз у столиці тривають роботи з капітального ремонту Русанівської Набережної, вулиць Раїси Окіпної, Лугової, Механізаторів, Кіквідзе, Грабовського, 9-го травня, Трублаїні, Кільцевої дороги.

    Днями розпочнуться роботи з реконструкції транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з вул. Данила Щербаківського. Незабаром будуть продовжені роботи з капітального ремонту вул. Сковороди, вул. Міжнародної.

    А влітку розпочнуться роботи з капітального ремонту Повітрофлотського проспекту, вул. Олени Теліги, бульв. Дружби народів, вул. Бальзака, вул. Толстого, шляхопроводу на перетині просп. Космонавта Комарова та бульв. Вацлава Гавела та багатьох інших доріг столиці.

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    Віталій Кличко Київ дороги
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