Кличко пообіцяв цього року відкрити 10 дитячих садків

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Черга до дитячих навчальних закладів на третину скоротиться – мер

Київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з будівництва нового дитячого садочка та ліцею на Позняках, і зазначив, що цього року у столиці буде відкрито 10 дитячих садків, а черга до дошкільних навчальних закладів скоротиться на третину. Про це повідомляє прес-служба політика.

«До кінця цього року ми плануємо відкрити 10 дитячих садків: 4 з них - нові, та 6 - відреконструйовані. Ми також плануємо зменшити на третину чергу до дитсадків завдяки тому, що буде створено 3400 місць для дошкільнят у нових садках та збільшено кількість груп в діючих. І наше завдання - аби за 3-4 роки черг до дошкільних навчальних закладів Києва не було», - наголосив Кличко.

Мер столиці перевірив перебіг робіт з будівництва дитсадка на 260 місць у 9-му мікрорайоні Позняків. Будівництво об'єкта розпочалося у лютому цього року, і місто вже запланувало виділити 75 млн грн на його завершення. На сьогодні виконані земляні роботи, залита фундаментна плита, завершується нульовий цикл (приміщення підвалу).

«На цій ділянці буде не лише дитсадок, а й сквер. Ми врахували побажання мешканців, адже відомо, що в цьому районі недостатньо не лише об'єктів інфраструктури, а й зелених зон», - розповів мер міста.

Кличко також проінспектував, як триває будівництво ліцею на 22 класи в житловому масиві Осокорки-Північні. На сьогодні у новому ліцеї виконано монтаж конструкцій І-ІV поверхів. «Будівельники пообіцяли мені, що вже 1 вересня ліцей прийматиме учнів. Це буде сучасна споруда, обладнана за всіма сучасними вимогами - інтерактивні дошки, сучасні спортивні зали, споруда буде утеплена, в ній встановлять LED-освітлення», - розповів міський голова.

Також у одному з дитсадків на Позняках мер столиці перевірив, як працює «тривожна кнопка». «Я задоволений результатом, адже служба охорони прибула до дитсадка за 4 хвилини 30 секунд, що майже вдвічі швидше за норматив. Ми турбуємося про безпеку всіх киян, а особливо – дітей, саме тому цього року ми обладнали всі дитячі навчальні заклади «тривожною кнопкою». І, як ми змогли переконатися, ця система працює справно» - зазначив Віталій Кличко.