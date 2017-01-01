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    Кличко попередив світові медіа, що тема України не має стати другорядною

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    Кличко попередив світові медіа, що тема України не має стати другорядною
    Кличко попередив світові медіа, що тема України не має стати другорядною
    Кличко попередив світові медіа, що тема України не має стати другорядною
    Кличко попередив світові медіа, що тема України не має стати другорядною
    Кличко попередив світові медіа, що тема України не має стати другорядною
    • Сьогодні, 16:43
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    Кличко взяв участь у заході Washington Post у Давосі

    Для України, яка сьогодні протистоїть агресії проти своєї державності і незалежності, дуже важлива об’єктивна інформація у світових медіа. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу в Давосі на заході, який традиційно збирає впливове американське видання Washington Post.

    «Для моєї країни, яка сьогодні протистоїть агресії проти своєї державності і незалежності, дуже важливою є об’єктивна інформація у світових медіа, – сказав Кличко. – Сьогодні складний і небезпечний момент. Не можна допустити, щоб тема України стала другорядною. Бо якщо Україна не вистоїть у цій війні, то демократичним цінностям і інституціям в усьому світі теж загрожує небезпека. Ми повинні це розуміти».

    Мер Києва подякував за підтримку України, за допомогу у втіленні необхідних реформ у нашій державі.
    Участь у заході впливового американського видання, зокрема, взяли голова ЄБРР Сума Чакрабарті, голова Світової організації торгівлі Роберту Азеведу, міністр фінансів Канади Біл Монро, голова Мюнхенської конференції з безпеки посол Вольфганг Ішінгер, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, керівники світових медіа, університетів, міжнародних корпорацій.

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