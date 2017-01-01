Кличко поскаржився на довгобуд «Нафтогазу» поблизу місця проведення Євробачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко заявив, що в цілому підготовка до проведення Євробачення триває за планом

Довгобуд «Нафтогазу» вже мав би бути закритий банером, однак уряд не виділяє на це необхідних коштів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра з тим, аби уряд вирішив проблему із встановленням банера на недобудованому приміщенні «Нафтогазу», що поблизу головної арени Євробачення. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив Кличко, повідомляє прес-служба політика.

Він зауважив, що довгобуд «Нафтогазу» вже мав би бути закритий банером, однак компанія посилається на те, що уряд не виділяє на це необхідних коштів. «Я звернувся до Кабміну, до прем'єр-міністра. Цю проблему треба вирішити. Залишилось не так багато часу. Бо людям не цікаво, у кого на балансі ця будівля», - сказав Кличко.

Мер додав, що головна локація - це обличчя міста, яке проводить конкурс.

«Ми сподіваємось на відповідальність і належну реакцію і «Нафтогазу», і Кабміну», - підкреслив мер.

Водночас, зазначив Кличко, в цілому підготовка до проведення пісенного конкурсу триває за планом. Зокрема, розповів столичний голова, на набережній біля Міжнародного виставкового центру проводиться благоустрій території - облаштовують нові доріжки і тротуари, встановлюють лавочки і необхідне освітлення, розбивають сквер.

«Всі завдання, які ми взяли на себе, будуть виконані. Всі роботи будуть завершені вчасно», - сказав столичний голова.

Мер також зауважив, що для тих, хто не зможе потрапити безпосередньо на Євробачення до МВЦ, будуть організовані фан-зони на Софійській, Троїцькій, Контрактовій, Поштовій площах, у Національному історико-архітектурному заповіднику «Київська фортеця». Також у столиці влаштують тиждень сучасного мистецтва «Kyiv art week».

Крім того, наголосив Віталій Кличко, наразі триває реконструкція станції метро «Лівобережна», яка буде повністю відкрита 1 травня. За словами Кличка, роботи поки що тривають, тож говорити про якісь можливі недоліки можна буде після їх завершення. «Коли роботи ще не завершені, не варто на цьому спекулювати», - додав мер столиці.

Київський міський голова також закликав припинити всі спекуляції стосовно того, що краще б кошти, виділені на проведення пісенного конкурсу, спрямовувалися в інші сфери.

«Кожен має свою думку. Але ми робимо все, щоб Євробачення відбулося на належному рівні. Ми інвестуємо кошти у розвиток інфраструктури», - сказав Кличко.

Він додав, що інфраструктура, в яку інвестуються кошти, залишиться місту назавжди.

Кличко підкреслив, що проведення подібних заходів є також поштовхом для розвитку туристичного потенціалу Києва.