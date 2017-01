Кличко пояснив, чому відвідає Український сніданок у Давосі

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва відзначив, що у цьому заході у Давосі беруть участь люди, які мають вплив на світову політику і економіку

Рішення (як і всі попередні роки) брати участь в Українському сніданку в Давосі зумовлене тим, щоб чітко зафіксувати позицію - і особисту як політика і громадянина, і української влади: що в України немає іншої альтернативи, крім процесу європейської і євроатлантичної інтеграції. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, відповідаючи на запитання щодо участі в Українському сніданку в Давосі, повідомляє прес-служба політика.

«На Український сніданок піду. Найлегше, мабуть, було б відсторонитися і не піти. Я впевнений, що повинен як людина, яку знають в усьому світі, доносити позицію - і як громадянина, і як представника влади - щодо зовнішньої політики України, щодо реформ, які відбуваються. І кожен раз я використовую таку можливість, адже мене знають і чують. Крім того, є ризики, що хтось інший буде доносити неправильні меседжі чи спекулювати, в першу чергу, щодо нашої політики євроінтеграції. А вона залишається незмінною! Так само, як і наша позиція щодо агресії Російської Федерації на Сході України», - наголосив Віталій Кличко.

Мер відзначив, що у цьому заході у Давосі беруть участь люди, які мають вплив на світову політику і економіку. Це завжди спілкування, обмін думками і пошук перспектив. Тому потрібно використовувати цей майданчик.

Київський міський голова розповів, що у Давосі він також візьме участь у зустрічі лідерів щодо інфраструктурного та міського розвитку, відвідає захід, який традиційно організовує американське видання Washington Post, і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.

Крім того, відзначив Віталій Кличко, у нього запланована низка двосторонніх зустрічей з представниками великих світових компаній, міжнародної спільноти.

«Давос - це завжди практична користь для нашого міста. Позаминулого року ми «привезли» з Давосу електронний бюджет, переговори з компанією SAP відбулися саме там і після цього ми почали втілювати проект. Минулого року – домовились про співпрацю з Uber, що компанія почне працювати в Києві, встановили низку нових контактів з іноземними партнерами, зокрема з німцями. Згодом така співпраця переростає у втілення важливих інфраструктурних проектів столиці, приміром таких, як Подільсько-Воскресенський міст», - зазначив Віталій Кличко.

Щорічно, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Фонд Пінчука організовує та проводить українську ланч-конференцію, під час якої обговорюються тенденції розвитку України.

Президент України Петро Порошенко поїде у Давос на Всесвітній економічний форум, але не братиме участі в українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру» (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яку було оприлюднено 4 січня, зокрема, заявив: «Компроміси на умовах Росії – це неправильна політика».