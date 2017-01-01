Кличко пояснив киянам, чому їм почали відключати гарячу воду

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Віталій Кличко

У всьому винні застарілі труби, стверджує Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко запевняє, що 90% труб, через які у будинки жителів столиці постачається тепло та гаряча вода, зношені, тому місто повинне проводити планові відключення гарячого водопостачання для проведення випробувань.

Про це заявив йдеться на офіційному сайті очільника столиці.

«Ми отримали у спадок систему водопостачання з радянських часів. Вона застаріла, і значна кількість труб, які прокладали понад 20-30 років тому, вже вичерпали свій термін експлуатації, і їх вже давно час міняти. Тому ми вимушені проводити випробування, аби підготуватися до наступного опалювального сезону та пройти його без аварій. Без таких випробувань система просто може не спрацювати, і місто може опинитися у критичній ситуації», - зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що відключення гарячого водопостачання та випробування системи відбуваються почергово в різних районах столиці.

«І ми намагаємося зменшити незручності для киян і проводимо планові випробування у максимально стислі терміни», - додав міський голова Києва.

Нагадаємо, із 12 травня набули чинності нові тарифи на холодну воду та водовідведення. У Києві тарифи на воду зросли на 15%.

На початку травня «Главком» повідомляв, що 225 київських будинків залишаться без гарячої води через газові борги компанії Ахметова.