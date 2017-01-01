Кличко презентував Київ учасникам та гостям «Євробачення»

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Віталій Кличко

Мер столиці розповів європейцям, що українці, коли вийшли на Майдан, довели свою здатність перемагати

Мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю під час церемонії відкриття «Євробачення-2017». Як передає його прес-служба, розповідь очільника столиці супроводжувалася відеороликом.

«Європейська музична столиця вітає всіх! Київ щасливий, що цього року він через музику об’єднує мільйони людей в усьому світі. І, повірте, для нас це особливо важливо і хвилююче. Бо тільки той, хто вміє творити і своїм талантом єднає людей, здатен боротися і перемагати! Здатен змінювати світ навколо себе. Це довели українці, коли майже 4 роки тому вийшли в Києві на Майдан за право творити європейське майбутнє своєї країни. І понад 100 патріотів поклали свої життя… І про це знає весь світ», - зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що Київ завжди був європейським містом, як географічно, так і ментально.

«Світ пам’ятає французьку королеву Анну, яка правила в Парижі в ХІ столітті. Вона була дочкою київського князя Ярослава Мудрого. До речі, засновник Паризького університету хореографії, знаменитий балетмейстер Серж Лифар - теж народився в Києві. Біля витоків творчості художників-авангардистів стояв уродженець Києва Казимир Малевич. Сто років тому в Києві був сконструйований прототип першого в світі вертольоту. А його винахідник - Ігор Сікорський, жив за кілька кілометрів звідси - в центрі Києва», - відзначив Кличко.

Він підкреслив, що саме у Києві сконструювали найбільший в світі транспортний літак «Мрія», а більшість голлівудських фільмів знімаються за допомогою телескопічних операторських кранів, які створила тут, у Києві, компанія «Фільмотехніка», володар двох «технічних» Оскарів.

«Українські IT-фахівці створюють світ майбутнього, і їх знають у всьому світі. Одяг від українських дизайнерів носять світові зірки, розвивається українська музика, кінематограф, радують молоді українські художники», - зазначив мер, додавши, що сьогодні в Києві органічно переплітається багатовікова історія та сучасність.

«Сподіваємося, цей конкурс, ця музична подія стане новим поштовхом для нових творчих пошуків і досягнень, про які почує світ. Київ щасливий, що став цього року європейською музичною столицею. Адже Євробачення об’єднує людей. Воно не має кордонів і перепон – ні мовних, ні культурних, ні національних. Я переконаний, музика здатна змінювати світ. Робити його добрішим і розумнішим, більш душевним і толерантним. І тому: нехай скрізь лунає музика!» - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшла урочиста церемонія червоної доріжки, якою пройшли делегації всіх 42 країн-учасниць цьогорічного «Євробачення». Традиційна для конкурсу на «Євробаченні» червона доріжка стартувала на площі Конституції перед Маріїнським палацом. Цього року вона є рекордно довгою – 265 метрів.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.