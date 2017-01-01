Кличко прийшов на фінал «Євробачення»: шоу принесе всім незабутні емоції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

Кличко підкреслив, що «Євробачення-2017» увійде в історію конкурсу

Мер Києва Віталій Кличко під час прес-конференції в МВЦ перед початком фіналу Євробачення подякував усім учасникам та гостям «Євробачення», які відвідали Київ.

«Київ щасливий, що став цього року музичною столицею Європи. Наше місто вже вдруге приймає Євробачення і для нас це важливо і хвилююче. Я вдячний всім учасникам, всім гостям, хто завітав в українську столицю. І хоч було чимало різної і неправдивої інформації і інсинуацій, але сподіваюся, всі, хто приїхав до Києва, не пожалкували про це», - наголосив Кличко.

За словами мера, на конкурс до Києва приїхало близько 20 тисяч іноземних гостей, серед яких учасники та члени офіційних делегацій. Крім того, понад 40 тисяч українських туристів прибуло в столицю на заходи конкурсу. На всі шоу Євробачення продали близько 60 тисяч квитків. Євровілидж - головну фан-зону - за ці дні відвідало близько 350 тисяч людей.

«Ми розуміємо, що безпека під час таких масових заходів - головне. Правопорядок у Києві під час конкурсу забезпечують понад 10 тисяч правоохоронців. 3,5 тисячі- тут, в районі проведення фіналу сьогодні», - зауважив міський голова.

Кличко підкреслив, що «Євробачення-2017» увійде в історію конкурсу.

«У Києві була найдовша червона доріжка - 265 метрів. Найбільший Євровілидж. Він, до речі, якраз під вікнами мерії на Хрещатику. І я всі ці дні був змушений слухати музику, - пожартував Кличко. - Також вперше в історії Євробачення в прямому ефірі, під час напівфіналу одна з учасниць – співачка з Македонії - отримала пропозицію руки і серця. Такого ще не було!», - зазначив мер.

«Я сподіваюся, що сьогоднішній фінал принесе всім незабутні позитивні емоції. А всі, хто відвідав Київ повернуться сюди знову. З близькими, з друзями. І розповідатимуть вдома яке гарне і гостинне наше місто, яка дружня країна – Україна», - підкреслив Кличко.

Мер наголосив, що на Євробаченні для Києва активне і цікаве життя не закінчується, адже попереду - День міста.

«Ми до цього відкриємо велотрек. Який буде одним з найкращих в Європі. Парк «Наталка» - дуже гарну зону відпочинку на березі Дніпра. І буде ще багато цікавого, на що варто подивитися! Бо Київ- європейська столиця, якій є чим вражати і радувати. І гостей ми чекаємо завжди!» - підкреслив Кличко.

Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону.

Нагадаємо, став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017».