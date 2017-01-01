Кличко про петиції: Рішення мають приймати люди, які мешкають у Києві

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Столичний мер розповів, що часто проблеми міста намагаються вирішувати люди, які живуть в інших містах України та навіть з-за кордону

Рішення щодо проблем столиці повинні ухвалювати люди, які мешкають у місті Києві.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода», коментуючи питання створення петицій до міської влади щодо різних аспектів життєдіяльності столиці.

«Ми побачили, що велика частина петицій щодо вирішення питань життєдіяльності столиці, ініційована не мешканцями Києва. За ІР-адресою можна побачити, наприклад, звідки зареєстрована петиція. І по деяких з них ініціативи чи голосування відбувалися не з Києва, а з інших міст України, а по деяких петиціях – взагалі люди з-за кордону голосують», - зазначив мер міста.

«Рішення щодо київських проблем повинні ухвалювати люди, які мешкають у місті Києві», - наголосив Віталій Кличко.

Як відомо, електронна петиція – це сервіс для громадян, який дає можливість донести свої ініціативи до влади. У разі отримання 10000 підписів протягом 90 днів, ініціативи мають бути розглянуті відповідальними особами при можливості виконані, та надана офіційна відповідь. Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій можна побачити тут.

Сервіс електронних петицій Київської міської ради був утворений близько року тому.