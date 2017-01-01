Кличко провів зустріч з прем’єром Баварії

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Віталій Кличко та Горст Зеєгофер

Нині Київ за допомогою німецьких друзів реалізовує низку інфраструктурних та гуманітарних проектів

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з прем’єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером, який з делегацією баварських урядовців перебуває з візитом в Україні.

Кличко подякував за підтримку, яку уряд Німеччини надає Україні та Києву зокрема.

При цьому, наголосив мер, Київ за допомогою німецьких друзів реалізовує низку інфраструктурних та гуманітарних проектів, найамбітнішим з яких є завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Під час зустрічі Віталій Кличко та Горст Зеєгофер обговорили поточну політичну ситуацію в Україні та ті зміни, які втілюються в столиці.

Сторони відзначили важливість зусиль у боротьбі з корупцією, забезпеченні відкритості та прозорості процесів управління, впровадженні сучасних технологій задля розвитку міста.

Нагадаємо, у лютому в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером.

Співрозмовники домовились про поглиблення торговельно-економічних зв’язків між Україною та Баварією з використанням потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Горст Зеєгофер тоді також наголосив, що баварський уряд підтримує якнайшвидше надання українцям безвізового режиму.

Тоді Порошенко запросив Горста Зеєгофера відвідати Україну з візитом.



