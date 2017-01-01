Кличко розказав, як він бореться з підвищенням тарифів приватними перевізниками

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Громадський транспорт

Мер наголосив, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті залишаються незмінними

Столична влада оновлює громадський транспорт у столиці, щоб він став гарною альтернативою приватним перевізникам, які підвищують тарифи на проїзд. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи підвищення вартості проїзду у столичних маршрутках.

«Ми не можемо впливати на тариф приватних перевізників. Яким чином ми можемо поліпшити ситуацію? Ми зараз запускаємо нові маршрути, разом зі Світовим банком розробили нову транспортну схему міста», - зазначив Кличко.

Мер наголосив, що тарифи на перевезення в комунальному транспорті залишаються незмінними. А столична влада постійно оновлює рухомий склад автопарків. «Ми закуповуємо нові автобуси, тролейбуси, трамваї. Щоби сучасний транспорт, в якому ціна на проїзд не підвищується, був гарною альтернативою тим приватним перевізникам, які сьогодні підвищують тарифи», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, з 21 січня приватні перевізники Києва підняли ціну на проїзд у маршрутках міста.