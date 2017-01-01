Кличко розказав, яка є альтернатива приватним маршруткам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко

Мер Києва зазначив, що у мешканців столиці обурення викликало підвищення цін на проїзд приватними перевізниками.

Новий комунальний транспорт Києва – це альтернатива приватним маршруткам, технічний стан яких не відповідає сучасним вимогам безпеки та комфорту. Про це в інтерв’ю телеканалу «Київ» розповів мер столиці Віталій Кличко.

«Ми закуповуємо для столиці сучасний транспорт, щоб мешканці міста могли комфортно та швидко пересуватися Києвом. Минулого року ми закупили 61 тролейбус, 50 автобусів та 10 нових трамваїв. Таким чином, кожен четвертий трамвай на Борщагівській швидкісній лінії – новий. І ми продовжимо оновлювати міський комунальний транспорт, аби він став гарною альтернативою приватним перевізникам, які зараз підвищують ціни на проїзд», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що місто, в співпраці зі Світовим банком, розробило нову транспортну систему столиці. «Ми відкриваємо нові магістральні маршрути за рекомендацією спеціалістів Світового банку. Один з них з’єднає станції метро "Чернігівська" та "Політехнічний інститут", а другий курсуватиме між Контрактовою площею та вулицею Смолича. Інтервал руху – 3-4 хвилини», - розповів міський голова.

Мер Києва також зазначив, що у мешканців столиці обурення викликало підвищення цін на проїзд приватними перевізниками. «Ми не впливаємо на тарифи приватних перевізників, однак ми пропонуємо киянам альтернативу – сучасний та комфортний комунальний транспорт у столиці. І вартість проїзду у комунальному транспорті значно нижча, та й технічний стан маршруток не відповідає сучасним вимогам. Впевнений, що вже найближчим часом сучасний комунальний транспорт зможе замінити застарілі маршрутки у Києві», - підкреслив Віталій Кличко.