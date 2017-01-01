Кличко розповів про спілкування з Путіним і Трампом

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Кличко заявив, що разом з братом боксували на арені «Тадж-Махал« у США, яка належить Трампу

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як колись спілкувався з Президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

«З Путіним спілкувався дуже коротко, ще в часи моєї спортивної кар'єри», - зазначив Кличко, відповідаючи на запитання ведучого.

Коментуючи репліку ведучого, мовляв, Путін нібито фанат Кличка, мер Києва відзначив: «Фанат? Я знаю, що коли Володимир Кличко боксував з Повєткіним у Москві, там очікували, що Путін з'явиться на поєдинку. Не думаю, що Путін тримав кулаки за Кличка»

«Він вболівав за Повєткіна. Тим не менш, Повєткіну це точно не допомогло», - сказав Кличко.

Відповідаючи на запитання про знайомство з Трампом, мер Києва відзначив, що і він, і брат Володимир свого часу боксували на арені «Тадж-Махал« у США, яка належить Трампу.

«Він неодноразово відвідував наші поєдинки. Ми спілкувалися. Ходили в гості до нього. Зараз, коли він став Президентом, у нас поки не було можливості зустрітися. Хоча він переказував вітання. Йому є зараз чим зайнятися. Думаю, у нас ще буде можливість зустрітися і поспілкуватися», - зазначив Кличко.