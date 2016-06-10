Кличко розповів, як зменшити суми в платіжках

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Кличко розповів, що у 2016-му році заходи з енергозбереження за системою «70/30» проведені у 62-ох київських будинках

Міська влада запроваджує та фінансує програми з енергоефективності, аби знизити фінансове навантаження на киян та створити умови для зменшення рівня споживання енергоресурсів.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко, – передає Вечірній Київ.

«Електроенергія, тепло – це наші з вами гроші. На жаль, ті будинки, які були побудовані у радянські часи, не відповідають ключовим нормам енергоефективності. І ми робимо все можливе, аби люди сплачували якомога менше – встановлюємо лічильники тепла, здійснюємо заходи з термосанації, фінансуємо програму «70/30», коли місто на 70% фінансує роботи із встановлення систем енергозбереження в будинках, а власникам залишається сплатити 30%», – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що в тих будинках, де були проведені такі роботи, споживання теплової енергії зменшилося вдвічі. «І, відповідно, вдвічі менше кияни там сплачують за тепло», – сказав мер столиці.

Кличко розповів, що у 2016-му році заходи з енергозбереження за системою «70/30» проведені у 62-ох київських будинках.

«Цього року у нас вже декілька сотень звернень від ОСББ, ЖЕКів в інших будинках, які хочуть скористатися програмою. І ми будемо коригувати міський бюджет, аби виділити більше коштів на запровадження заходів з енергоефективності», – зауважив мер Києва.

Міський голова вчергове нагадав, що міська влада не встановлює ціни на енергоносії.

«Ми відповідальні лише за ціни на утримання прибудинкових територій. І цей тариф не підвищувався», – підсумував Віталій Кличко.