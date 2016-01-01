Кличко сподівається, що Центри комунального сервісу надаватимуть киянам якісні послуги без черг

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«Такі центри повинні працювати в кожному районі Києва»

Кияни повинні мати можливість вирішити всі житлово-комунальні питання в єдиному місці та з комфортом. І сприяти цьому мають Центри комунального сервісу, що працюють за принципом єдиного вікна. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття Центру в Шевченківському районі.

«Люди повинні витрачати мінімум часу, щоб отримувати якісні послуги та всі необхідні довідки. Тут не повинно бути черг. Такі центри повинні працювати в кожному районі Києва», - додав Віталій Кличко.

Завдяки роботі таких центрів у столиці створюється єдина система обслуговування, в тому числі з питань тепло-, водо- та газопостачання. Вона дає змогу киянам отримати консультацію, довідку, укласти договір і оплатити послуги в єдиному центрі, замість того, щоб стояти в черзі в касах, у сервісних пунктах монополістів.

Минулого року такий центр був відкритий у Святошинському районі і за рік роботи опрацював понад 300 тисяч звернень киян з різноманітних питань.

За словами Кличка, вже на початку наступного року Центри працюватимуть в усіх 10 районах столиці. «Ми використовуємо всі технології, щоб надавати киянам сучасні і якісні послуги", - наголосив міський голова. Він також додав, що необхідно проводити активну інформаційну компанію, щоб кияни знали про роботу цих Центрів та користувалися їх послугами. "Наше завдання не лише відкривати центри, а і надати киянам повний обсяг інформації, щоб вони мали змогу користуватися сервісом. І ці послуги мають бути доступними», - підкреслив Віталій Кличко.

Мер також додав, що Центр комунального сервісу має стати майданчиком комунікації з людьми з актуальних проблем житлово-комунального господарства. За його словами, кияни повинні мати можливість дізнаватися про усі доступні для них програми й гранти не лише в мерії та районних адміністраціях, але і в ЦКС.