Кличко сподівається ухвалити Генплан Києва уже до кінця року

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Мер Києва Віталій Кличко

Мер обіцяє, що в обговоренні Генплану столиці братиме участь громадськість та експерти

Одним із пріоритетів столичної влади є ухвалення Генерального плану столиці до кінця цього року. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу 112.

«Останній перепис населення у Києві відбувся у 2002 році. І тоді встановили, що 2 млн 800 тис людей проживають в місті. Нам необхідно зробити новий перепис мешканців. Але, на сьогодні, за інформацією операторів зв’язку, ми уже можемо говорити, що в місті Києві проживає близько 4 млн людей. Ви можете собі уявити, яке велике навантаження на інфраструктуру. Крім того, більше півмільйона людей щоранку приїжджають в Київ на роботу», - наголосив мер.

Віталій Кличко відзначив, що зараз одним із пріоритетів столичної влади є затвердження Генерального плану міста. «Наше завдання – ухвалити Генплан. Це - дорожня карта розвитку нашого міста - яким воно буде через три роки, через п’ять чи десять років, - зауважив мер. - Ми зараз передаємо історико-архітектурний опорний план, який має затвердити міністерство культури і після цього зможемо залучати експертів, громадськість до обговорення вже Генплану столиці».

За словами міського голови, в столиці розширені межі буферних зон пам’яток ЮНЕСКО – Києво-Печерської Лаври та Софії Київської. Там заборонене будь-яке будівництво без дозволу наукових експертів ЮНЕСКО. І тому ці зміни мають бути внесені до істориком-архітектурного опорного плану, який, власне, має бути врахований в Генеральному плані столиці.

«Я поставив чітке завдання: до кінця цього року ухвалити Генплан, в обговоренні якого братиме участь і громадськість, і експерти. Кожен зможе подивитися, яким чином буде розвиватися той чи інший мікрорайон, де будуть парки, школи, дитячі садки, соціальна інфраструктура», - зазначив Кличко.