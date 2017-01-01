Кличко у Лондоні зустрівся з главою МЗС Великої Британії

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Зустріч Віталія Кличка з Борисом Джонсоном

Кличко подякував Джонсону за підтримку України

Україна вдячна Великобританії за послідовну позицію в підтримці країни та за те, що Британія розуміє важливість і виступає за посилення санкцій проти Росії. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Лондоні під час зустрічі з міністром закордонних справ Борисом Джонсоном.

«Це сьогодні справді дуже важливо. Адже відчутні санкції, їх наслідки, зможуть зупинити Росію в її агресії проти України і від подальшої ескалації і загострення ситуації. Це важливо і тому, що якщо Росія не отримає сильної відповіді цивілізованого світу, тільки Україною її апетити не обмежаться», - відзначив Кличко.

Він підкреслив, що Україна розуміє, що повинна досягти прогресу в перетвореннях і необхідних реформах. І зробити це якнайскоріше. «Бо це теж буде найкращою відповіддю тим, хто не хоче незалежності і успіху України», - зазначив мер Києва.

Також під час зустрічі Кличко з Джонсоном обговорили проведення пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться в Києві. Джонсон цікавився як готується Київ до зустрічі гостей, відзначив, що йому дуже сподобалася українська столиця, яку він відвідав два місяці тому.

На запитання Кличка, яку музику любить Борис Джонсон, міністр сказав, що йому подобається творчість учасниці цьогорічного Євробачення від Великобританії Люсі Джонс, а також іноді слухає «Hotel California» Eagles.

Віталій Кличко з міністром обговорили і майбутній бій Володимира з британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться у Лондоні 29 квітня. Борис Джонсон пожартував, що незалежно від результату суботнього поєдинку відносини між Великобританією і Україною не зіпсуються.

У столиці Сполученого Королівства відбудуться зустрічі Кличка і з представниками політичних та ділових кіл, з українською громадою Лондона.