У столиці в 25-й раз вручили театральну премію «Київська пектораль»

«Я хочу привітати всіх, хто тут сьогодні зібрався, з Міжнародним днем театру. Це особливий день для акторів, режисерів, драматургів – всіх тих, хто має відношення до мистецтва, а також для мільйонів глядачів, які з нетерпінням чекають на зустріч з улюбленими акторами, щоб отримати позитивні емоції від вашого таланту та вашої творчості», - звернувся Кличко до митців столиці.

Мер зазначив, що цьогоріч вже в 25-й раз найкращі митці стали лауреатами премії «Київська пектораль».

«Я радий, що вже чверть століття триває ця прекрасна традиція. Свого часу «Київська пектораль» стала першою та єдиною в Україні і в СНД професійною театральною премією. Театр завжди в центрі культурного життя, він дає можливість переосмислити багато речей, він виховує молоде покоління, і, найголовніше, - він об’єднує людей», - зазначив Кличко.

Мер столиці наголосив, що у столиці щодня зустрічають глядачів 3 державних та 20 комунальних театрів.

«Хочу висловити вам свою вдячність за самовіддане служіння мистецтву, за творчий пошук, за вашу роботу. Бажаю вам міцного здоров’я, успіху, натхнення, і щоб усі ваші починання були успішними. А «Київській пекторалі» бажаю подальшого процвітання. І нехай у мистецтві завжди перемагає найталановитіший. А ми як столична влада робимо все, аби й надалі підтримувати наших митців», - сказав Віталій Кличко.

На церемонії був присутній і міністр культури Євген Нищук, який запізнився до початку заходу, повідомляють «Вести».

«Шкодую, що через державні справи запізнився на промову мера Віталія Кличка», - сказав Нищук. І звернувся до мера з проханням - виділити квартири талановитим молодим акторам і режисерам.

Також він подякував усім діячам культури, які «патріотично їздять на Донбас зі своїми театральними роботами, щоб повертати свідомість зомбованих жителів сходу до правди».

Крім того Нищук повідомив, що в цьому році режисер Юрій Одинокий отримає звання «Народного артиста України», а Олександр Кобзар - «заслуженого».

Що стосується премії, то номіновані були 23 театри - три національних і 20 муніципальних.

Премію за кращий режисерський дебют отримала Валерія Федотова за постановку «Ослик повинен бути худим» в театрі «Сузір'я».

Грузинська актриса Шорена Шонія отримала нагороду в категорії «Жіноча роль другого плану» за роль собаки у виставі театру Лесі Українки «Двоє, не рахуючи собаки». У чоловічій категорії переміг актор Театру оперети Арсен Курбанов ( «Маріца»).

Приз за головну жіночу роль отримала Христина Микитин за постановку ТЮГу «Мене прислав доктор Хоу».

А кращим актором був визнаний Богдан Бенюк за спектакль «Річард Третій» театру Франка. Актор, отримуючи нагороду, зазначив, що це подарунок до його ювілею, який буде 26 травня.

До речі, ця вистава отримала також нагороду за кращу сценографію.

У категорії «Краще пластичне рішення у виставі» перемогу здобула Аніко Рехвіашвілі за постановку «Снігова королева» в Театрі опери та балету.

Кращою дитячою виставою було визнано «Містер Р-р-р» Театру маріонеток.

Режисером року був названий Стас Жирков за п'єсу «Слава героям» - спільний проект Театру оперети і Театру ім. Франко.

Постановка театру «Колесо» «Ми, Майдан» була названа кращим камерним спектаклем.

Головна ж нагорода - «Вистава року» - несподівано дісталася ТЮГу та виставі за Островським «Без вини винуваті» Яослава Гірича.

А Дикий театр отримав премію за «енергійність пошуків».

Міська театральна премія «Київська пектораль» заснована в 1992 році за підтримки Головного управління культури КМДА та Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України. Свого часу «Київська пектораль» стала першою та єдиною в Україні та в СНД професійною театральною премією.