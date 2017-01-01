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    Кличко відкрив парк, якому «можуть позаздрити навіть мешканці Лондона»

    • Сьогодні, 12:30
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    Парк &laquo;Наталка&raquo; на Оболоні&nbsp;
    Парк «Наталка» на Оболоні 

    На думку Кличка, парк «Наталка» на Оболоні навіть кращий за Гайд-парк

    Мер Києва Віталій Кличко відкрив другу чергу реконструйованого парку «Наталка» на Оболоні та зазначив, що цей сучасний парк є «золотим» стандартом для всіх зелених зон столиці.

    «Урочище «Наталка» між Оболонською набережною та Московським мостом довгий час було занедбаним. І його намагалися забудувати. Але разом з громадою нам вдалося повернути цю ділянку місту. За підтримки громадських активістів та мешканців Оболоні ми змогли перетворити урочище «Наталка» на зону відпочинку з сучасним дизайном, усією необхідною інфраструктурою, дитячими та спортивними майданчиками. Ми зробили найкращий парк Києва», - наголосив Кличко.

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    Мер зазначив, що київському парку «Наталка» можуть позаздрити навіть мешканці Лондона. Адже, на думку Кличка, парк навіть кращий за Гайд-парк, який закритий з усіх сторін будинками, а у «Наталки» є вихід до Дніпра. «Ми здійснили реконструкцію на площі понад 7 гектарів. Тут облаштовані нові пішохідні та велодоріжки з ФЕМ-покриттям, встановлені зручні лави для відпочинку, нові урни для сміття. І я вдячний всім, хто долучився до роботи над відновленням парку - громадським активістам, оболонцям, працівникам комунальних підприємств. Завдяки нашій спільній роботі парк «Наталка» став окрасою не лише району, а й всього міста», - підкреслив Кличко.

    Він висловив переконання, що парк «Наталка» є «золотим» стандартом для всіх парків столиці, адже він став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, з якісними велодоріжками, сучасним освітленням, інфраструктурою. «І ми й далі облаштовуватимемо парк «Наталка» - на території площею 5 гектарів, ближче до Московського мосту з’явиться зона відпочинку. Окрім нових доріжок і освітлення там буде волейбольний майданчик та кілька пандусів від житлових кварталів до парку. І я впевнений: щороку ми презентуватимемо по кілька таких парків у різних районах столиці», - відзначив Кличко.

    Після реконструкції у парку з’явилася вхідна група: повністю переробили сходи, облаштували оглядові майданчики на верхній частині – тут можна відпочити, випити кави.

    Також у парку проклали нові комунікації, побудували громадську вбиральню, у якій також обладнали пеленальний столик для немовлят.

    Тут також завершили роботи з освітлення парку – були встановлені ліхтарі вуличного освітлення. Вздовж алеї поряд із берегом Дніпра встановили три видові альтанки.

    Відкрився майданчик для стріт-воркауту та поле для міні-футболу.

    Для нових дерев і клумб облаштували автоматичний полив із водозабором з Дніпра. На центральній алеї облаштували бульвар із зонами для паркових скульптур.

    Нагадаємо, сьогодні кияни і гості столиці святкують День міста.

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