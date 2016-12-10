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    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії

    • Сьогодні, 18:43
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    Кличко порадів, що Київ поступово стає велостолицею

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Велодні і дав старт велопараду, який влаштувала велоспільнота столиці.

    «Ми дуже раді, що Київ поступово стає велостолицею. Все більше людей використовують велосипед, прямуючи на роботу чи відпочинок. Наше завдання, щоб велосипед у Києві був такий же популярний, як в Голандії, де велосипедів набагато більше, ніж автівок», - приводить слова Кличка його прес-служба.

    Мер столиці відзначив, що наразі Київ не зовсім зручний для пересування велосипедом. Але столична влада поступово розвиває велоінфраструктуру. «Ми плануємо розширити перелік велосипедних маршрутів у місті та запровадити експеримент - облаштувати велосипедні доріжки на вулицях, де є виділені смуги для громадського транспорту, як це реалізовано в багатьох країнах», - підкреслив Віталій Кличко.

    «Дуже добре, що стільки людей сьогодні долучилися до Велодня. Всі ми любимо своє місто, любимо спорт і велосипеди», - зазначив мер Києва.

    Після спілкування з велосипедистами та пресою, мер Києва на чолі однієї з колон попрямував з Софійської площі до оновленого велотреку, де дав старт першим змаганням.

    «Я з великою радістю вітаю учасників перших змагань на оновленому Київському велотреку! А також вітаю шановних ветеранів велоспорту, які сьогодні тут з нами!» - звернувся до присутніх Віталій Кличко.

    Він відзначив, що сьогодні - особливий день для всіх киян. «Ми пам’ятаємо в якому стані тут все було, коли ми разом з вами прийшли сюди навесні 2014-ого року. І пам'ятаю, як мало, хто вірив, що можливе таке відродження велотреку. Тоді говорили, що хоча б прибрати на ньому сміття і не дати забудувати. Нам все вдалося. І я вітаю всіх з тим, що наш Київський велотрек отримав нове життя - велике, успішне, спортивне!» - наголосив Віталій Кличко.

    Він підкреслив, що оновлений велотрек - це сучасний спортивний об’єкт, на якому починається відродження київського велоспорту! «Починається сьогодні. З перших змагань. Я бажаю всім успіху!» - наголосив Віталій Кличко.

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    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії
    Кличко вирішив, що Києву варто брати приклад з Голандії

    Як повідомляв «Главком», в рамках підготовки столиці до святкування Дня Києва буде відкрито парк «Наталка» на Оболоні. Загалом же, на киян очікує насичена святкова програма зі спортивними заходами, фестивалями та концертами.

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    Віталій Кличко Київ
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