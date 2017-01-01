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    Кличко вирушає до Лондона з робочим візитом

    • Сьогодні, 09:59
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    Віталій Кличко та Борис Джонсон у Києві
    Віталій Кличко та Борис Джонсон у Києві

    Мер Києва зустрінеться з екс-мером Лондона Борисом Джонсоном

    Київський міський голова Віталій Кличко з 26 по 30 квітня відвідає з робочим візитом Лондон.

    Зокрема, у столиці Сполученого Королівства Кличко зустрінеться з міністром закордонних справ Великобританії, екс-мером Лондона Борисом Джонсоном, представниками політичних і ділових кіл, з українською громадою міста.

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    Також у Лондоні Віталій Кличко підтримає брата Володимира, який боксуватиме 29 квітня в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

    Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ.

    Крім  того Джонсон заявив, що Британія готова допомогти Україні з проведенням «Євробачення-2017».

    Нагадаємо, Кличко пообіцяв запустити до «Євробачення» річкові трамваї.

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