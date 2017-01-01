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    Кличко візьме участь у «Пробігу під каштанами»

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    Пробіг під каштанами
    Пробіг під каштанами

    Ювілейний «Пробіг під каштанами» відбудеться у неділю

    Мер Києва Віталій Кличко в неділю, 28 травня, дасть старт ювілейному - 25-му – «Пробігу під каштанами» та візьме участь в благодійному забігу. Про це повідомляє прес-служба мера.

    Початок заходу о 10:55 на Михайлівській площі.

    Нагадаємо, у квітні Кличко взяв участь у благодійному забігу Київського міжнародного півмарафону, який відбувся в столиці.

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    Мер пробіг благодійний забіг «Переможці» на дистанцію 2 км на підтримку героїв однойменного соціального проекту. Разом з мером Києва участь в благодійному забігу взяли посадовці КМДА та депутати Київради.

    Як повідомлялося, під час святкування Дня Києва та Дня столиці 27-28 травня громадський транспорт змінить роботу відповідно до програми проведення загальноміських заходів.

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