Кличко заперечує, що київське сміття вивозитимуть до Чорнобиля

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Сміттєзвалище під Києвом

Мер Києва назвав чутками ідею вивозити сміття до Чорнобиля

Мер Києва Віталій Кличко назвав чутками ідею міської влади звозити сміття зі столиці до Чорнобильської зони. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови.

«Я не знаю, звідки пішли такі чутки – вивозити сміття до Чорнобиля. Ми робимо все для того, щоби сьогодні утилізувати сміття у цивілізований спосіб, - підкреслив Кличко. - Зараз у Києві працює завод «Енергія». Тривають наші переговори з інвесторами щодо модернізації заводу, щоби сміття утилізувалося без будь-яких негативних наслідків для екології. Також тривають переговори щодо будівництва сучасних заводів з переробки сміття, нових підприємств, які відповідають всім критеріям і новим технологіям».

Кличко наголосив, що проблема утилізації сміття гостро стоїть не тільки у Львові і Києві, а загалом по всій Україні, і вирішити її можна за допомогою будівництва сучасних сміттєпереробних заводів.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація розглядає варіант вивезення та захоронення сміттєвих залишків, що утворюються після переробки або спалювання, в зону відчуження. Про це на громадському зібранні за закриття звалища в селі Підгірці (Київська область) заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Раніше з ідеєю вивозити сміття в зону відчуження виступив мер Львова Андрій Садовий.



