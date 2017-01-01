Кличко заперечує, що київське сміття вивозитимуть до Чорнобиля
- Сьогодні, 17:27
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Мер Києва назвав чутками ідею вивозити сміття до Чорнобиля
Мер Києва Віталій Кличко назвав чутками ідею міської влади звозити сміття зі столиці до Чорнобильської зони. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови.
«Я не знаю, звідки пішли такі чутки – вивозити сміття до Чорнобиля. Ми робимо все для того, щоби сьогодні утилізувати сміття у цивілізований спосіб, - підкреслив Кличко. - Зараз у Києві працює завод «Енергія». Тривають наші переговори з інвесторами щодо модернізації заводу, щоби сміття утилізувалося без будь-яких негативних наслідків для екології. Також тривають переговори щодо будівництва сучасних заводів з переробки сміття, нових підприємств, які відповідають всім критеріям і новим технологіям».
Кличко наголосив, що проблема утилізації сміття гостро стоїть не тільки у Львові і Києві, а загалом по всій Україні, і вирішити її можна за допомогою будівництва сучасних сміттєпереробних заводів.
Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація розглядає варіант вивезення та захоронення сміттєвих залишків, що утворюються після переробки або спалювання, в зону відчуження. Про це на громадському зібранні за закриття звалища в селі Підгірці (Київська область) заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Раніше з ідеєю вивозити сміття в зону відчуження виступив мер Львова Андрій Садовий.