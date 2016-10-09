Кличко запевнив, що сміттєспалювальний завод після модернізації не матиме викидів

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Кличко розповів про модернізацію заводу «Енергія»

Міський голова Києва Віталій Кличко планує, що після модернізації розташований поблизу Харківського масиву столиці сміттєспалювальний завод «Енергія» не матиме шкідливих викидів. Про це мер Києва заявив в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Зараз ми говоримо про модернізацію заводу «Енергія», куди ми зможемо поставити нове, сучасне обладнання. Так сталося, що завод зараз вже опинився в зоні проживання, тому що поруч Харківський масив. Ніяких викидів у заводу не буде, завод не зможе завдавати шкоди мешканцям цього району», – відзначив Кличко.

Він вказав, що в Німеччині близькість такого підприємства нікого не лякає.

«Був дуже здивований, коли в одному з престижних районів був сміттєспалювальний завод. Ніхто з цих людей не скаржився. І багато з них не знали про такий завод, тому що це зовсім інші стандарти утилізації сміття», – наголосив мер Києва.

Віталій Кличко також вказав, що має на меті заощадити кошти столичної громади, організувавши плавлення снігу в Києві замість його вивезення за межі міста. За словами мера, так дають раду зимовим опадам у Мінську, де снігоплавильні підключені до мереж скидання води.