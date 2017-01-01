Кличко заявив, що Київ впорався з викликами стихії

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Київ підготувався до зими, зазначив Кличко

Перші випробування стихією Київ пройшов, впорався з викликами, які постали через снігопади, і надалі комунальники прибиратимуть сніг ще ефективніше. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє прес-служба політика.

«Київ підготувався до зими. Незважаючи на складні умови, ми взяли на себе зобов'язання, щоби в кожній квартирі взимку було тепло, щоби комунальна техніка ефективно працювала, щоби сніг не був несподіванкою. І перше випробування стихією, яка зупинила багато міст (комунальний транспорт у різних містах став), ми пройшли. Київ впорався з викликами негоди», - наголосив Віталій Кличко.

Він подякував комунальникам, які вдень і вночі працювали, щоби місто функціонувало ефективно і жодних збоїв не було.

«Нам хотілося б, щоби боротьба зі стихією була б ще кращою. Далі будемо прибирати сніг ще більш ефективно», - відзначив Київський міський голова.

Нагадаємо, на Печерську комунальники «закопали» дорогий автомобіль.