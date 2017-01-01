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    Кличко заявив, що Київ впорався з викликами стихії

    • Сьогодні, 02:48
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    Київ підготувався до зими, зазначив Кличко

    Перші випробування стихією Київ пройшов, впорався з викликами, які постали через снігопади, і надалі комунальники прибиратимуть сніг ще ефективніше. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє прес-служба політика.

    «Київ підготувався до зими. Незважаючи на складні умови, ми взяли на себе зобов'язання, щоби в кожній квартирі взимку було тепло, щоби комунальна техніка ефективно працювала, щоби сніг не був несподіванкою. І перше випробування стихією, яка зупинила багато міст (комунальний транспорт у різних містах став), ми пройшли. Київ впорався з викликами негоди», - наголосив Віталій Кличко.

    Він подякував комунальникам, які вдень і вночі працювали, щоби місто функціонувало ефективно і жодних збоїв не було.

    «Нам хотілося б, щоби боротьба зі стихією була б ще кращою. Далі будемо прибирати сніг ще більш ефективно», - відзначив Київський міський голова.

    Нагадаємо, на Печерську комунальники «закопали» дорогий автомобіль.

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