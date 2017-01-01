Кличко заявив, що незаконні МАФи руйнують малий бізнес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сайті КМДА є затверджена схема розміщення МАФів

Ми робимо все відкрито, публічно і прозоро, зокрема і в боротьбі з незаконними МАФами. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу NewsOne.

«Боротьба з незаконними МАФами триває. Кличка дехто звинувачує, що він нібито знищує малий і середній бізнес. А ми наводимо лад, адже незаконні МАФи руйнують законний малий бізнес», - відзначив мер Києва.

«Демонтуємо ті кіоски, які не мають дозволів, не сплачують податки у бюджет міста, які підключаються незаконно до електромереж і псують зовнішній вигляд нашого міста, які заважають людям, стоять на «червоних лініях», - наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що столична влада робить все для того, щоби малий і середній бізнес працював офіційно.

«Заходьте на сайт КМДА. Там у відкритому доступі є затверджена схема розміщення МАФів. Ви можете побачити всі МАФи, які стоять законно, які сплачують в бюджет, і незаконні, які будуть демонтовані. Ми робимо все прозоро, відкрито і публічно. Це ключова складова у боротьбі з корупцією. Щоби не було спекуляцій, мовляв, когось знесли, а когось поставили», - підкреслив Київський міський голова.