Кличко збирається подивитися фінал «Євробачення» в Міжнародному виставковому центрі
- Сьогодні, 13:21
-
Розсилка
Мер Києва
Як можна дивитися фінал «Євробачення» вдома? Ми його так довго чекали і так готувалися! - мер столиці
Мер Києва Віталій Кличко відвідає в суботу, 13 травня, фінал «Євробачення-2017». Про це він заявив в коментарях журналістам, повідомляє прес-служба Кличка.
«Як можна дивитися фінал «Євробачення» вдома? Ми його так довго чекали і так готувалися! Я буду знаходитися там - в Міжнародному виставковому центрі», - сказав Віталій Кличко.
Мер столиці додав, що квитки купив ще декілька місяців тому. «Я хочу відчути атмосферу, послухати «живу» музику разом з глядачами в залі. Будемо вболівати і тримати кулаки за учасника від України», - додав Кличко.
Як повідомлялось, букмекери назвали претендента на перемогу в «Євробаченні».