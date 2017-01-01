  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кличко збирається подивитися фінал «Євробачення» в Міжнародному виставковому центрі

    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    Мер Києва
    Мер Києва

    Як можна дивитися фінал «Євробачення» вдома? Ми його так довго чекали і так готувалися! - мер столиці

    Мер Києва Віталій Кличко відвідає в суботу, 13 травня, фінал «Євробачення-2017». Про це він заявив в коментарях журналістам, повідомляє прес-служба Кличка.

    «Як можна дивитися фінал «Євробачення» вдома? Ми його так довго чекали і так готувалися! Я буду знаходитися там - в Міжнародному виставковому центрі», - сказав Віталій Кличко.

    Мер столиці додав, що квитки купив ще декілька місяців тому. «Я хочу відчути атмосферу, послухати «живу» музику разом з глядачами в залі. Будемо вболівати і тримати кулаки за учасника від України», - додав Кличко.

    Як повідомлялось, букмекери назвали претендента на перемогу в «Євробаченні».

    Читайте також
    Євробачення Віталій Кличко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ