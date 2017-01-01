Кличко збирається подивитися фінал «Євробачення» в Міжнародному виставковому центрі

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Мер Києва

Як можна дивитися фінал «Євробачення» вдома? Ми його так довго чекали і так готувалися! - мер столиці

Мер Києва Віталій Кличко відвідає в суботу, 13 травня, фінал «Євробачення-2017». Про це він заявив в коментарях журналістам, повідомляє прес-служба Кличка.

«Як можна дивитися фінал «Євробачення» вдома? Ми його так довго чекали і так готувалися! Я буду знаходитися там - в Міжнародному виставковому центрі», - сказав Віталій Кличко.

Мер столиці додав, що квитки купив ще декілька місяців тому. «Я хочу відчути атмосферу, послухати «живу» музику разом з глядачами в залі. Будемо вболівати і тримати кулаки за учасника від України», - додав Кличко.

Як повідомлялось, букмекери назвали претендента на перемогу в «Євробаченні».