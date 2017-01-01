Кличко зізнався, що почувається винним через свою пораду брату під час бою з Джошуа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир та Віталій Клички

Віталій Кличко каже, що не думав, що Джошуа зможе бути в хорошій формі і в найостанніших раундах

«Вічний» чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Віталій Кличко, зізнався, що радив своєму братові Володимиру, який 29 квітня провів бій з британцем Ентоні Джошуа, не поспішати. За словами Віталія Кличка, після нокдауну, в який Володимир відправив Джошуа, він радив братові не поспішати, оскільки, на його думку, британець, який набрав більшу м'язову масу, не зможе в більш пізніх раундах бути настільки ж активним, як і на початку бою.

«Не говорив нікому, але якусь провину відчуваю, - розповів Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Інтер», інформує klitschko-brothers.com. - Коли Володимир практично нокаутував Джошуа, а після закінчення раунду прийшов в свій кут, я дав братові невірну пораду. Я не думав, що Джошуа з такою м'язовою масою зможе бути настільки свіжим і в кінці бою - великі м'язи споживають більше кисню, а в спорті витривалість пов'язана з різною антропометрією. Тому я радив Володимиру не поспішати. Говорив йому: «Не поспішай, він прийде». Розраховував, що після 7-8 раунду Джошуа буде більш утомленим, а Володимир отримає свій шанс. Зараз думаю, може, це була помилка, і треба було брату добити Джошуа. Але це міркування з серії «якби та якби».

Як зазначив Віталій, його брат був на всі 100 відсотків готовий до поєдинку. «Володимир був добре готовий, відмінно рухався, не даючи Джошуа зосередитися і підготувати атаку. При вазі в 110 кілограмів він дійсно літав, як метелик. Я бачив його під час підготовки, в спарингах і він прекрасно виглядав як в першому, так і в 12-му раундах. Він був готовий у всіх сенсах, і, якби не пропустив цей аперкот, який на середній дистанції не видно, все було б по іншому. Так, це коронний удар Джошуа, який він часто продуктивно використовує. Але як такої помилки з боку брата не було: можна так сказати, зірки зійшлися, обставини так склалися. Увійшов занадто близько, не побачив, пропустив. Не забуваємо, що це суперважка вага, де все може вирішити один удар. Якби не цей аперкот, то, вважаю, Володимир виграв би бій як мінімум за очками.

Як зізнався Кличко-старший, його здивував і Джошуа. «Своєю витривалістю, вмінням тримати удар - все-таки в ціль потрапило досить багато [ударів], а після них треба було стояти на ногах і продовжувати бій. Повторюся, не думав, що Джошуа, незважаючи на велику м'язову масу, зможе бути в хорошій формі і продовжувати так швидко атакувати в найостанніших раундах».

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який пройшов 29 квітня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні, українець зазнав поразки від британця Ентоні Джошуа в поєдинку за титули IBF IBO WBA Super.

Джошуа нокаутував Кличка в 11-му раунді. До цього українець тричі побував у нокдауні, і один раз – британець.

Промоутер Джошуа заявив, що сигнали з табору Кличка кажуть, що буде реванш.