Клімкін: боротьба з російською агресією не закінчиться ані завтра, ані післязавтра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: kordon.com.ua

Росія ніколи не погодиться з успішністю України

Глава МЗС України Павло Клімкін не бачить перспектив швидкого закінчення війни на Донбасі. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

«Потрібно чесно сказати собі і суспільству: нам всім необхідно налаштуватися на те, що боротьба з російською агресією триватиме, вона не закінчиться ні завтра, ні післязавтра», сказав український високопосадовець.

За його словами, немає ніякого магічного способу досягти завтра якогось фантастичного угоди, після якого Росія припинить нас дестабілізувати. Оскільки для Росії будь-який успіх України як демократичної європейської держави - це фундаментальний удар по самій логіці російської системи.

«Сказати, що Україна, де реально почалася центральноєвропейська цивілізація, де реально почалося православ'я в Центральній Європі, може бути ефективним європейським і демократичним центром на тлі претензій Росії на те, що нібито існує якась паралельна система цінностей з окремою історичної та державної реальністю, система, що йде корінням навіть не в Радянський Союз, а повертаючись до імперського мислення, - для Москви це неможливо. Тому сьогоднішня Росія не припинить послідовних дій по дестабілізації України», - вважає міністр.

Раніше Павло Клімкін заявляв про необхідність посилення місії ОБСЄ на Донбасі.