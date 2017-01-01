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    Клімкін готується до розмови з Тіллерсоном

    • Сьогодні, 14:07
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    Рекс Тіллерсон та Павло Клімкін
    Рекс Тіллерсон та Павло Клімкін

    Міністр зазначив, що Тіллерсон радився з українською стороною, коли будував свою позицію на переговорах у Москві

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін у найближчу годину матиме розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

    Про це він заявив журналістам у четвер.

    «Будемо зараз розмовляти з Державним секретарем США», - сказав Клімкін.

    Міністр зазначив, що Тіллерсон  радився з українською стороною, коли будував свою позицію на переговорах у Москві.

     «Я знаю перші результати візиту, в тому числі непублічні. Не буду розповідати про все. Але наша спільна теза з усіма нашими друзями і партнерами про те, що з Росією не можна в принципі ані співпрацювати, ані взагалі розмовляти на основі жодної довіри під час візиту однозначно була підтверджена», - заявив Клімкін.

    Як відомо, в середу 12 квітня Рекс Тіллерсон провів зустріч у Москві із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Зокрема, Тіллерсон після переговорів з Лавровим заявив про нові санкції щодо Росії.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що візит Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося.

    Раніше повідомлялося, що Тіллерсон хоче, щоби Росія в мирний спосіб усунула Асада.

    Також відомо, що Росія і США створять робочу групу щодо Сирії.

    Джерело: Укрінформ

    МЗС США міністр
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