Клімкін готується до розмови з Тіллерсоном

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Рекс Тіллерсон та Павло Клімкін

Міністр зазначив, що Тіллерсон радився з українською стороною, коли будував свою позицію на переговорах у Москві

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у найближчу годину матиме розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Про це він заявив журналістам у четвер.

«Будемо зараз розмовляти з Державним секретарем США», - сказав Клімкін.

Міністр зазначив, що Тіллерсон радився з українською стороною, коли будував свою позицію на переговорах у Москві.

«Я знаю перші результати візиту, в тому числі непублічні. Не буду розповідати про все. Але наша спільна теза з усіма нашими друзями і партнерами про те, що з Росією не можна в принципі ані співпрацювати, ані взагалі розмовляти на основі жодної довіри під час візиту однозначно була підтверджена», - заявив Клімкін.

Як відомо, в середу 12 квітня Рекс Тіллерсон провів зустріч у Москві із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Зокрема, Тіллерсон після переговорів з Лавровим заявив про нові санкції щодо Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що візит Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося.

Раніше повідомлялося, що Тіллерсон хоче, щоби Росія в мирний спосіб усунула Асада.

Також відомо, що Росія і США створять робочу групу щодо Сирії.

Джерело: Укрінформ