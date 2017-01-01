Клімкін і глава МЗС Ірану домовилися про економічне співробітництво між країнами
- Сьогодні, 22:28
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Значну увагу було приділено також обговорення сирійського врегулювання
Міністр закордонних справ України сьогодні в Мюнхені провів зустріч зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом. Про це повідомили в прес-службі українського МЗС.
«Міністри домовилися почати роботу над «дорожньою картою» українсько-іранських відносин, яка передбачає також обмін візитами на високому рівні та посилення торгово – економічного співробітництва між Україною та Іраном», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
Крім того, значну увагу було приділено також обговорення сирійського врегулювання.