  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Клімкін і глава МЗС Ірану домовилися про економічне співробітництво між країнами

    • Сьогодні, 22:28
    • Розсилка

    Значну увагу було приділено також обговорення сирійського врегулювання

    Міністр закордонних справ України сьогодні в Мюнхені провів зустріч зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом. Про це повідомили в прес-службі українського МЗС.


    «Міністри домовилися почати роботу над «дорожньою картою» українсько-іранських відносин, яка передбачає також обмін візитами на високому рівні та посилення торгово – економічного співробітництва між Україною та Іраном», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

    Крім того, значну увагу було приділено також обговорення сирійського врегулювання.

    Читайте також
    МЗС Павло Клімкін Іран
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ