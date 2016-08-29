Клімкін і Курц прийшли до розуміння необхідності посилення потенціалу місії ОБСЄ на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

3 січня міністри відвідали населені пункти Виноградне та Пищевик на лінії зіткнення, де «діючий голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц прийшли до розуміння необхідності посилення потенціалу СММ ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України за результатами поїздки Клімкіна і Курца в Донецьку область.

«Значна увага в ході візиту була приділена питанням діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в контексті моніторингу за виконанням Мінських домовленостей. Сторони дійшли згоди про необхідність подальшого посилення потенціалу Місії, в тому числі її технічного оснащення», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Курц висловив запевнення в готовності Австрійського головування докладати максимальні зусилля для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей. Сторони були єдині в тому, що першочерговим заходом повинно стати досягнення стійкого припинення вогню.

«Цьому також сприяло б забезпечення постійного моніторингу з боку ОБСЄ тимчасово неконтрольованої ділянки російсько-українського державного кордону в окремих районах Донецької і Луганської областей», - додається в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 3 січня міністри відвідали населені пункти Виноградне та Пищевик на лінії зіткнення, де «діючий голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц назвав повноцінний «режим тиші» на Донбасі однією з цілей його країни під час головування в ОБСЄ у 2017 році.