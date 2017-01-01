Клімкін назвав рішення Стокгольмського арбітражу перемогою над енергетичною агресією Росії

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Договорняки більше не діють. Лише європейські правила, - написав Клімкін

Рішення Стокгольмського арбітражу задовольнити вимоги НАК «Нафтогаз України» до ПАТ «Газпром» щодо газового контракту на постачання газу від 2009 року є перемогою України та європейських правил над енергетичною агресією Російської федерацією.

Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Чиста перемога України та європейських правил над енергетичною агресією РФ та монополізмом Газпрому. Договорняки більше не діють. Лише європейські правила!», — написав Клімкін.

Як повідомили у «Нафтогазі», Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

Також , арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» стосовно формування ціни на російський газ і повністю скасував заборону на реекспорт газу.

Зазначимо, всього в Стокгольмі з 2014 року розглядаються дві справи. Обидва справи стосуються контракту на постачання газу, підписані в січні 2009 року.

Нагадаємо, сума позивних вимог НАК «Нафтогаз України» до російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.

Як повідомлялось, Мін'юст України наклав арешт на акції «Газпрому».

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