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    Клімкін назвав рішення Стокгольмського арбітражу перемогою над енергетичною агресією Росії

    • Сьогодні, 19:11
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    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Договорняки більше не діють. Лише європейські правила, - написав Клімкін

    Рішення Стокгольмського арбітражу задовольнити вимоги НАК «Нафтогаз України» до ПАТ «Газпром» щодо газового контракту на постачання газу від 2009 року є перемогою України та європейських правил над енергетичною агресією Російської федерацією.

    Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Чиста перемога України та європейських правил над енергетичною агресією РФ та монополізмом Газпрому. Договорняки більше не діють. Лише європейські правила!», — написав Клімкін.

    Як повідомили у «Нафтогазі», Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

    Також , арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» стосовно формування ціни на російський газ і повністю скасував заборону на реекспорт газу.

    Зазначимо, всього в Стокгольмі з 2014 року розглядаються дві справи. Обидва справи стосуються контракту на постачання газу, підписані в січні 2009 року. 

    Нагадаємо, сума позивних вимог НАК «Нафтогаз України» до російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.

    Як повідомлялось, Мін'юст України наклав арешт на акції «Газпрому».

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