Клімкін не чекає прориву від «нормандської зустрічі»

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Павло Клімкін

Клімкін назвав питання, які порушуватимуть на зустрічі глав МЗС у «нормандському форматі» в Мюнхені

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що «нормандська зустріч» на рівні глав МЗС, яка відбудеться в суботу в Мюнхені, не принесе проривних результатів. Про це він заявив у коментарі журналістам у Мюнхені.

«Я буду тиснути на два ключових виміри – це безпека, щоб обстрілів не було. Друге питання – це гуманітарне, а саме доступ Червоного Хреста, доступ до наших заручників і їхнє звільнення», – розповів Клімкін про переговорну позицію.

«Якихось проривів ми не очікуємо, та й у нас не буде забагато часу. Але у нас є пропозиції, зокрема в безпековому плані. Ми обов’язково порушимо питання щодо дорожньої карти. Минулого разу Лавров відмовився її обговорювати, але ми послідовно будемо відстоювати цю позицію», – заявив Клімкін.

Нагадаємо, раніше Клімкін повідомляв, що під час зустрічі у «нормандському форматі» міністри обговорюватимуть загострення ситуації на Донбасі і звільнення заручників.