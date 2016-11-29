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    Клімкін не чекає прориву від «нормандської зустрічі»

    • Сьогодні, 17:34
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    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Клімкін назвав питання, які порушуватимуть на зустрічі глав МЗС у «нормандському форматі» в Мюнхені

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що «нормандська зустріч» на рівні глав МЗС, яка відбудеться в суботу в Мюнхені, не принесе проривних результатів. Про це він заявив у коментарі журналістам у Мюнхені.

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    «Я буду тиснути на два ключових виміри – це безпека, щоб обстрілів не було. Друге питання – це гуманітарне, а саме доступ Червоного Хреста, доступ до наших заручників і їхнє звільнення», – розповів Клімкін про переговорну позицію.

    «Якихось проривів ми не очікуємо, та й у нас не буде забагато часу. Але у нас є пропозиції, зокрема в безпековому плані. Ми обов’язково порушимо питання щодо дорожньої карти. Минулого разу Лавров відмовився її обговорювати, але ми послідовно будемо відстоювати цю позицію», – заявив Клімкін. 

    Нагадаємо, раніше Клімкін повідомляв, що під час зустрічі у «нормандському форматі» міністри обговорюватимуть загострення ситуації на Донбасі і звільнення заручників.

    Джерело: Європейська правда
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    Нормандська четвірка Павло Клімкін Донбас Сергій Лавров
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