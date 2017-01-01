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    Клімкін неофіційно відвідав Ізраїль

    • Сьогодні, 13:42
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    <em>Павло Клімкін</em>
    Павло Клімкін

    У МЗС підтвердили, що міністр провів в Ізраїлі неофіційні зустрічі з високопосадовцями

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав з неофіційним візитом Ізраїль. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ України, повідомив «Інтерфакс».

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    «Клімкін відвідав з неофіційним візитом Ізраїль, де провів зустрічі з ізраїльськими високопосадовцями», – повідомили в прес-службі МЗС у п'ятницю.

    Нагадаємо, 1 лютого президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньяху досяг домовленості про візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю. 

    Нагадаємо, 23 грудня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

    Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

    Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах.

    Детальніше читайте: «Антиізраїльська» резолюція. Чи був у Києва шанс уникнути скандалу?

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