Клімкін неофіційно відвідав Ізраїль
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У МЗС підтвердили, що міністр провів в Ізраїлі неофіційні зустрічі з високопосадовцями
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідав з неофіційним візитом Ізраїль. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ України, повідомив «Інтерфакс».
«Клімкін відвідав з неофіційним візитом Ізраїль, де провів зустрічі з ізраїльськими високопосадовцями», – повідомили в прес-службі МЗС у п'ятницю.
Нагадаємо, 1 лютого президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньяху досяг домовленості про візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.
Нагадаємо, 23 грудня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.
Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.
Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах.
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