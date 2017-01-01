Клімкін обговорить з новим головою ОБСЄ виконання Мінських угод

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Себастьян Курц і Павло Клімкін

Під час візиту на Донбас Клімкін та Курц обговорять перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний глава ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області, де буде обговорено стан імплементації Мінських угод та ситуацію в регіоні, передає прес-служба МЗС України.

Зазначається, що 3-4 січня Павло Клімкін та Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.

«Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій», – зазначили в МЗС.

Крім того, Клімкін і Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ в 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в Україні, зокрема перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.

Запланована також зустріч міністрів із керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 1 січня Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі в 2017 році.