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    Клімкін офіційно поінформував Раду Європи про нові антиросійські санкції

    • Сьогодні, 14:07
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    Глава МЗС України Павло Клімкін
    Глава МЗС України Павло Клімкін

    Говорячи про засідання Комітету міністрів Ради Європи, український міністр зазначив, що «це важливий формат і гарна нагода звірити годинники з колегами»

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Нікосії (Кіпр) розповів про запроваджені в Україні за рішенням Ради нацбезпеки і оборони санкції стосовно фізичних та юросіб, зокрема низки російських сайтів і соцмереж.

    «Поінформував Раду Європи про рішення РНБО щодо російських сайтів і соцмереж», – написав у своєму аккаунті у Twitter Клімкін у п'ятницю.

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    Зокрема, глава МЗС України пояснив колегам причини, з яких влада країни була вимушена запровадити такі обмежувальні заходи. «Встановлені обмеження є цілеспрямованими контрзаходами, ухваленими відповідно до принципу пропорціональності проти Російської Федерації як держави, що має нести відповідальність за свої дії», – додав Клімкін.

    Говорячи про засідання Комітету міністрів Ради Європи, український міністр зазначив, що «це важливий формат і гарна нагода звірити годинники з коллегами».

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ України 18-19 травня перебуває з робочим візитом на Кіпрі, де бере участь у 127-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів.

    За даними українського зовнішньополітичного відомства, ключовою темою нинішньої дискусії глав зовнішньополітичних відомств 47 країн-членів РЄ стане проблематика посилення демократичної безпеки в Європі і, зокрема, роль організації у вирішенні сучасних конфліктів і криз на континенті.

    «Важливе місце під час обговорень буде присвячено тимчасовій окупації Росією Автономної Республіки Крим та Севастополя і ситуації з правами людини на півострові, а також триваючій військовій агресії Російської Федерації на українському Донбасі. Дискусія також торкнеться питань міграційних викликів, боротьби з тероризмом, стану демократії, прав людини і верховенства права у сьогоднішній Європі», - йдеться про теми засідання в повідомленні МЗС.

    Під час засідання відбудеться передача головування в Комітеті міністрів РЄ від Республіки Кіпр Чехії на наступні півроку.

    Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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