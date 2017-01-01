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    Клімкін полетів у Сінгапур на безпековий саміт

    • Сьогодні, 13:20
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    Глава МЗС України Павло Клімкін
    Глава МЗС України Павло Клімкін

    Це перша участь міністра закордонних справ України у ключовому безпековому саміті Азії

    Сьогодні, 3 червня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Сінгапуру з метою участі у щорічному безпековому саміті «Діалог Шангрі-Ла». Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

    Зазначається, що це перша участь міністра закордонних справ України у ключовому безпековому саміті Азії, який з 2002 року проводиться в Сінгапурі.

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    У МЗС повідомляють, що програмою візиту Клімкіна передбачена низка зустрічей з керівниками іноземних делегацій - учасників форуму, а також із сінгапурськими високопосадовцями.

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