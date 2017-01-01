Клімкін полетів у Сінгапур на безпековий саміт

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Глава МЗС України Павло Клімкін

Це перша участь міністра закордонних справ України у ключовому безпековому саміті Азії

Сьогодні, 3 червня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Сінгапуру з метою участі у щорічному безпековому саміті «Діалог Шангрі-Ла». Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зазначається, що це перша участь міністра закордонних справ України у ключовому безпековому саміті Азії, який з 2002 року проводиться в Сінгапурі.

У МЗС повідомляють, що програмою візиту Клімкіна передбачена низка зустрічей з керівниками іноземних делегацій - учасників форуму, а також із сінгапурськими високопосадовцями.