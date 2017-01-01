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    Клімкін поспілкувався з главою МЗС Білорусі щодо затримання Жадана

    • Сьогодні, 18:11
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    Подробиці розмови не розголошуються

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів телефонну розмову з головою МЗС Білорусі Володимиром Макєєвим щодо затримання в Мінську українського поета Сергія Жадана.

    Про це він повідомив на сторінці в Twitter.

    «Провів телефону розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана», - написав він.

    Як віломо, сьогодні ввечері Жадан вже залишить Білорусь.

    Як повідомлялося раніше, напередодні вночі правоохоронці вдерлися до готельного номеру Сергія Жадана, заявивши, що його затримають з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності». Українському письменнику поставили штамп у паспорті про заборону в'їзду до Білорусі, його депортують з країни

    Зі свого боку посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі із тим, щоб одержати офіційну відповідь про причини затримання нашого письменника.

    Читайте також статтю Сергія Жадана для швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung

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