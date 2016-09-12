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Клімкін здійснить перший в історії двосторонніх відносин візит у Республіку Союз М’янма

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розпочав турне до країн Південно-Східної Азії, під час якого здійснить перший в історії двосторонніх відносин візит у Республіку Союз М’янма.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«11-13 січня ц.р. міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить перший в історії двосторонніх відносин візит у Республіку Союз М’янма, метою якого є активізація політичного діалогу, обговорення перспективних напрямів двосторонньої співробітництва, поглиблення співпраці на міжнародній арені, а також обмін думками щодо актуальних міжнародних та регіональних питань», – йдеться у повідомленні.

У ході візиту заплановані зустрічі Клімкіна з президентом М’янми Тхіном Чжо, державним радником та міністром закордонних справ Аун Сан Су Чі, а також головнокомандувачем збройних сил Республіки Союз М’янма Мін Аун Лайном.

Крім того, 13-14 січня український міністр перебуватиме в Брунеї Даруссаламі з метою відновлення політичного діалогу на високому рівні, обговорення шляхів виведення двосторонніх відносин на новий рівень, а також зміцнення взаємодії в міжнародних та регіональних організаціях.

Програма візиту до Брунею Даруссаламу включатиме зустрічі з султаном Брунею Даруссаламу Хаджи Хассанолом Болкіяхом, наслідним принцом Брунею Аль-Мухтаді Біллою, другим міністром закордонних справ та торгівлі Лім Джок Сеном та міністром природних ресурсів та туризму Алі Апонгом.

Також заплановано візит Клімкіна 15-16 січня до Республіки Сінгапур. Метою візиту є підтримання динаміки політичного діалогу, активізація економічного та інвестиційного співробітництва, налагодження взаємодії у гуманітарній та науково-технічній сферах.

Міністр закордонних справ України проведе переговори з прем’єр-міністром Сінгапуру Лі Сієн Луном, міністром закордонних справ Сінгапуру та міністром внутрішніх справ, міністром права Сінгапуру.

Крім того, Клімкін виступить у Школі державної політики ім. Лі Куан Ю та проведе обмін думками з провідними сінгапурськими політологами і експертами, а також зустрінеться з українською громадою Сінгапуру.