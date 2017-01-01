Клімкін розповів, коли буде можна говорити про зняття санкцій з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Клімкін

Санкції, накладені Європейським cоюзом на Росію через окупацію Криму, мають залишатися до деокупації півострова

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з головою ОБСЄ Себастьяном Куртцом у Маріуполі, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

«Дуже важливо, і я хочу на цьому наголосити, що санкції, які накладені на Росію у зв'язку з тимчасовою окупацією Криму, мають залишатися до того моменту, як Росія залишить Крим», – сказав міністр.

Він нагадав, що санкції потрібні для того, щоб примусити Росію виконувати Мінські угоди.

«Якщо вона виконає «Мінськ», то можна починати говорити про зняття санкцій, можна починати говорити про інші речі з боку Європейського союзу. Але санкції, пов'язані з виконанням «Мінська», потрібні для того, щоб Росія «Мінськ» виконала. Це дуже просто: або «Мінськ» виконується – і тоді санкції знімаються, або «Мінськ» не виконується – і тоді потрібно знайти засоби, можливо, посилення санкцій, можливо, інші засоби тиску, щоб Росія все ж таки виконала «Мінськ». І тут немає ніякої розбіжності між нашою позицією і позицією Європейського союзу», – заявив Клімкін.

Він також подякував австрійським партнерам, які стали співавторами і підтримали резолюцію Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, відучора міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Австрії Себастьян Куртц, який цього року є головою Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ), перебувають на Донеччині. Вони відвідали офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі, контрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду «Пищевик» та село Виноградне у Донецькій області, оглянули навчальний проект МКЧХ з мінного ризику та взяли участь у церемонії передачі протимінних маркерів представникам мерії Маріуполя.