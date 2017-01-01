Клімкін розповів, коли українцям святкувати безвіз

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Глава МЗС України Павло Клімкін

Коли буде перший день, тоді будемо не просто радіти, будемо святкувати, заявив Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін прокоментував рішення Європарламенту за надання безвиза Україні. Про це він заявив в кулуарах Київського безпекового форуму, який транслював телеканал «112 Україна».

«Європа, якою б вона не була, класична, консервативна, ліберальна, не просто до цього звикає, а демонструє, та результат - це 521 голос. Це дуже хороший результат. Це для мене особисто, якщо хочете, емоційно теж дуже важливо. Тепер будемо працювати над такою технічною стороною. Оскільки, знаючи ЄС, можу сказати, що йому буде потрібно 1,5-2 місяці для точного прийняття рішення. Зараз будуть збиратися постійні представники, потім буде остаточне рішення Ради ЄС. Але я буду, хоча це дійсно дуже важливий піднесений момент для мене особисто, я буду святкувати, коли перший день, коли українці з біометричними паспортами перший раз в'їдуть в ЄС. Це буде реально день, коли будемо по-справжньому святкувати. Літо повинне бути безвізовим. Коли буде перший день, тоді будемо не просто радіти, будемо святкувати. Це дуже важливе рішення. Це рішення важливе для нас, для всіх українців, для Європи і це рішення важливе для нас разом», - заявив Клімкін.

Європарламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

За це рішення проголосував 521 європарламентар. Проти – 75. 36 - утрималися.

Тепер 26 квітня це рішення мають затвердити посли ЄС.