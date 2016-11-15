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    Клімкін розповів подробиці телефонної розмови Трампа з Порошенком

    • Сьогодні, 00:19
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    За словами Клімкіна, з боку американського президента «звучали дуже глибокі запитання»

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів про телефонну розмову президентів України та США в ефірі телеканалу «1+1».

    «Ця остання розмова, в чому її цікавинка. Вона була дуже глибокою за змістом, оскільки вона почалася відповідно з декількох фраз, вітання і відразу перейшла до суті — буквально з третьої-четвертої фрази. Президент дуже детально проінформував президента Штатів про ситуацію навколо Авдіївки», — сказав він.

    За словами Клімкіна, з боку американського президента «звучали дуже глибокі запитання, які свідчать, що він був пробрифінгований, знав факти. І це була дійсно дуже хороша розмова».

    Також міністр розповів, що під час розмови Порошенка з Трампом був присутній він, радник Президента з питань зовнішньої політики, заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.

    «Це, як правило, стандартна присутність на таких розмовах», — додав він.

    Крім того, під час розмови Порошенко домовився з Трампом, що найближчим часом відбудеться його візит до Штатів.

    Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

    Під час розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

    Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму.

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