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    Клімкін сьогодні відвідає Грузію

    • Сьогодні, 14:01
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    <p>Планується підписання спільної заяви міністрів закордонних справ України і Грузії</p>
    Фото: Dnepr.info

    Планується підписання спільної заяви міністрів закордонних справ України і Грузії

    Глава МЗС зустрінеться з президентом Гіоргієм Маргвелашвілі

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Грузію. У повідомленні на сайті відомства йдеться, що візит розпочнеться сьогодні, 21 квітня, передає «Главком».

    «21-22 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить офіційний візит до Грузії. Глава МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ Грузії Міхеїлом Джанелідзе. Під час візиту заплановані зустрічі Павла Клімкіна з президентом Грузії Гіоргієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Гіоргієм Квірікашвілі, керівництвом парламенту та інших міністерств Грузії, а також Католикосом-патріархом всієї Грузії Іллею ІІ», – йдеться у повідомленні.

    Мета візиту – активізація політичного діалогу, підготовка заходів високого рівня, узгодження позицій на міжнародній арені.

    За підсумками планується підписання спільної заяви міністрів закордонних справ України і Грузії.

    МЗС Павло Клімкін Грузія Україна
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