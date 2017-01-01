Клімкін сьогодні відвідає Грузію

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Фото: Dnepr.info Планується підписання спільної заяви міністрів закордонних справ України і Грузії

Глава МЗС зустрінеться з президентом Гіоргієм Маргвелашвілі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Грузію. У повідомленні на сайті відомства йдеться, що візит розпочнеться сьогодні, 21 квітня, передає «Главком».

«21-22 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить офіційний візит до Грузії. Глава МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ Грузії Міхеїлом Джанелідзе. Під час візиту заплановані зустрічі Павла Клімкіна з президентом Грузії Гіоргієм Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Гіоргієм Квірікашвілі, керівництвом парламенту та інших міністерств Грузії, а також Католикосом-патріархом всієї Грузії Іллею ІІ», – йдеться у повідомленні.

Мета візиту – активізація політичного діалогу, підготовка заходів високого рівня, узгодження позицій на міжнародній арені.

За підсумками планується підписання спільної заяви міністрів закордонних справ України і Грузії.